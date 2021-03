Avatar riconquista la vetta del box office mondiale: i registi di Avengers: Endgame si congratulano

News Cinema

Tornato nelle sale cinematografiche cinesi, il film del 2009 Avatar incassa a sufficienza per riprendersi il titolo di re del box office a due anni da Avengers: Endgame.

Pensavate che fosse finita due anni fa la lotta per la conquista del primo posto al box office mondiale, vero? E invece, con un colpo di reni, Avatar è riuscito a scalzare Avengers: Endgame che nel 2019 lo aveva sorpassato.

Questo è accaduto perché il film del 2009 di James Cameron è tornato al cinema in Cina qualche giorno fa, incassando (fino a sabato 13 marzo) 8,9 milioni di dollari, sufficienti per superare i 7,4 milioni che lo distanziavano dal film dei fratelli Russo. I registi si sono congratulati con Cameron condividendo l'immagine che vedete in alto, creata dal digital artist noto sui social col nome di Boss Logic.

Avatar continuerà a richiamare in questi giorni altri spettatori cinesi, ma attualmente l'incasso totale assoluto del film ammonta a 2 miliardi 802 milioni di dollari (e spiccioli) contro i 2 miliardi 797 milioni (e spiccioli) di Avengers: Endgame.