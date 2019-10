Avatar, per i seguiti James Cameron esclude l'High Frame Rate di Gemini Man

News Cinema

Nonostante lo sostenesse fino a qualche tempo fa, James ammette che non si adatta a ogni circostanza.

James Cameron non si avvalerà dell'High Frame Rate per i sequel di Avatar (il primo in arrivo nel dicembre 2021), o almeno non costantemente. L'HFR, di recente proposto nella sua versione a 60fps 3D con Gemini Man, era stato anni fa proprio discusso da Cameron come una delle frontiere da esplorare, ma uno dei più grandi innovatori tecnici della cinematografia ora sembra frenare... e contestualizzare, il che fa sempre onore. Discutendo con Collider, James ha detto:

"Io lo vedo come una soluzione specifica a problemi specifici legati al 3D. L'effetto strobo, la scattosità di alcune panoramiche o di alcuni movimenti attraverso l'inquadratura, quelle cose in 3D ti distraggono. Per me risolve quelle riprese, ma non penso sia un formato. E' come la vedo io, so che Ang Lee non la pensa così. Non credo sia il nuovo 70mm, la nuova frontiera. E' un mezzo che serve a risolvere problemi nella proiezione 3D, lo userò con parsimonia negli Avatar, ma non saranno in high frame rate".