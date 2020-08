Avatar: nuove immagini rivelano il sottomarino che apparirà nei sequel

News Cinema

L'account ufficiale Twitter di Avatar rivela in l'immagine di un veicolo sottomarino che apparirà nei sequel.

Mentre James Cameron è tornato sul set in Nuova Zelanda per continuare con la lavorazione dei sequel di Avatar, arrivano nuove immagini a presentarci, sul profilo ufficiale Twitter dei film un veicolo sottomarino a forma di granchio, non a caso chiamato Crabsuit, che apparirà nei prossimi film, ed è: "un sommergibile a guida umana multifunzione. Uno dei nuovi veicoli RDA che vedremo nei sequel di Avatar. Grazie al produttore Jon Landau per aver condiviso questo bozzetto":

The Crabsuit: A human driven multifunction submersible. One of the many new RDA vehicles that will be seen in the Avatar sequels.



Thanks to Producer @JonLandau for sharing this concept art! pic.twitter.com/8RwZ38nizj — Avatar (@officialavatar) August 4, 2020

Conosciamo tutti la passione di James Cameron (e del suo compianto attore e amico Bill Paxton) per le immersioni in profondità, a cui ha dedicato i documentari Ghosts of the Abyss e Aliens of The Deep, per cui era inevitabile che nel mondo di Pandora si arrivasse anche a esplorare il fondo marino.

RDA significa Resources Development Administration, l'organizzazione che interagisce con il pianeta. L'attesa è ancora lunga, ricordiamo: Avatar 2 uscirà il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028. Non sappiamo se il mondo sarà un posto migliore, ma di sicuro il bisogno di evasione sarà più forte che mai.