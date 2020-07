Avatar: James Cameron scrive ai fan ed esprime delusione per il ritardo dei film ma fiducia nel risultato

News Cinema

Su Instagram James Cameron esprime la propria delusione per lo slittamento degli Avatar ma anche l'entusiasmo per la riuscita dei sequel.

All'indomani dello slittamento dell'uscita dei sequel di Avatar, James Cameron ha scritto una lettera ai fan su Instagram per ringraziarli del loro sostegno, esprimere la propria delusione ma anche la propria soddisfazione per il lavoro fatto finora. Le nuove date, come sappiamo, sono le seguenti: Avatar 2 uscirà il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028. Questi scrive Cameron:

Fan di Avatar, oel ngati kamele: "Salve". Spero anche che siate al sicuro e in salute. Come molti di voi sanno, a causa del Covid-19, siamo stati costretti a un inatteso e lungo ritardo dell'inizio delle riprese dal vivo, che stiamo facendo adesso in Nuova Zelanda. Quello che però quasi nessuno di voi sa è che la pandemia ci impedisce ancora di ricominciare il lavoro di produzione digitale nei teatri di posa a Los Angeles. Un lavoro importante per il film quanto le riprese dal vivo.Prima del Covid-19, tutto era programmato per portarvi il primo sequel a dicembre del 2021. Purtroppo, a causa dell'impatto che la pandemia ha avuto sul nostro programma di lavoro, non è possibile rispettare quella data.Non c'è nessuno più deluso di me per questo ritardo. Ma mi incoraggiano l'incredibile performance del nostro cast e il lavoro straordinario che la Weta Digital sta facendo per dare vita al mondo di Pandora e ai personaggi del film.Sono grato del supporto che continuiamo a ricevere dai Disney Studios e in particolare da Alan Horn e Alan Bergman. Tutta la società appoggia i sequel al 110%, oltre al resto del franchise che abbiamo già in lavorazione.Più di tutto sono grato a voi, nostri fan, per il vostro sostegno negli anni e vi prometto che quello che porteremo al cinema non vi deluderà. Come dicono i Na'vi, "irayo", grazie. James Cameron.