Avatar: James Cameron è tornato in Nuova Zelanda per le riprese del film!

News Cinema

James Cameron e il produttore Jon Landau sono arrivati in Nuova Zelanda per riprendere le riprese dei sequel di Avatar, interrotte dall'insorgere della pandemia.

Il produttore Jon Landau ha postato sul suo profilo Instagram domenica mattina (in Nuova Zelanda) l'immagine che vedete qua sotto: lui e il regista James Cameron con la mascherina, appena sbarcati all'aeroporto di Wellington, prima di sottoporsi alla quarantena di 14 giorni resa obbligatoria dal governo e riprendere le riprese dei sequel di Avatar .

A bordo dell'aereo proveniente da Los Angeles c'erano circa 54 persone, molte delle quali fanno parte della troupe dei sequel, le cui riprese sono state bruscamente interrotte per l'insorgere della pandemia da coronavirus, anche se quelle del secondo film sono ufficialmente terminate. Gli Stati Uniti (e in particolare Los Angeles con 53.746 casi e 2239 morti)) sono il Paese dove il virus ha causato più vittime e al momento le frontiere neozelandesi sono chiuse ai visitatori stranieri. L'eccezione, valida per Cameron e i suoi, consente il permesso di entrare agli stranieri considerati "di significativo valore economico". E la Nuova Zelanda conta molto sui sequel di Avatar, per il ritorno che la lavorazione dei film porterà all'economia locale.

Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron Leggi anche

Secondo un articolo del sito di Wellington "The Stuff", i clienti del QT Hotel sono rimasti stupiti quando hanno saputo che un gruppo di americani provenienti da Los Angeles alloggiava nella struttura. Ma il management ha detto che Cameron e troupe sono completamente segregati nelle loro stanze, senza contatti con gli altri ospiti, e i pasti vengono loro lasciati fuori dalla porta. Il ministro dello sviluppo economico neozelandese Phil Twyford ha concesso il permesso di entrata di 56 lavoratori del cinema: oltre ai sequel di Avatar c'è anche un altro progetto che non è ancora stato annunciato.