Avatar: il mega budget dei sequel è 1 miliardo e si torna sul set

In nuova Zelanda riprendono le lavorazioni dopo la pausa Coronavirus e James Cameron può ricominciare a spendere la cifra astronomica stanziata.

Torniamo a parlare dei sequel di Avatar, che sono 4 e che usciranno il primo il 17 dicembre 2021, il secondo il 22 dicembre 2023, il terzo il 19 dicembre 2025 e l'ultimo, Avatar 5, il 17 dicembre 2027. Le notizie che riguardano il proseguimento della saga, di cui vi forniamo i più piccoli dettagli nell'articolo in continuo aggiornamento Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron, sono due, entrambe importanti.

La prima è che il budget complessivo ammonta a 1 miliardo di dollari, come riporta Deadline, il che significa più del doppio del costo combinato di Avatar e di Titanic. Certo, divisa per 4 la cifra diventa meno astronomica, contando che Avatar aveva fatto sborsare ai suoi illustri finanziatori 237 milioni di dollari, ma pensare a una tale montagna di bigliettoni verdi per un progetto che andrà a concludersi fra 7 anni fa un po’ impressione, soprattutto in tempi di precarietà come questi.

La seconda notizia, che interessa meno i patiti di curiosità e più i fan accaniti della saga, è che James Cameron e i suoi possono finalmente rimettersi al lavoro. Il governo della Nuova Zelanda, anzi la Film Commission della Nuova Zelanda, ha detto che, dopo l'interruzione di ogni lavorazione per via dell'emergenza Coronavirus, si può tornare sui set. Prima dello scoppio della pandemia, Cameron e il produttore Jon Landau erano impegnati a girare le scene in live-action dei sequel. In queste settimane di fermo, non se ne sono stati con le mani in mano, progettando gli sforzi a venire e concentrandosi sugli effetti visivi, legati alla prodigiosa Weta Digital a Wellington.

Insieme ai seguiti di Avatar, entrati in produzione nel 2017, riparte la monumentale serie tv Il Signore degli Anelli. Anche per questa lieta novella alziamo i calici, consapevoli di quanto la Nuova Zelanda sia lontana dalla nostra Italia ma speranzosi che il segnale possa indicare l'inizio di una nuova era per tutti.