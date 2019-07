Avatar battuto da Avengers Endgame, i fratelli Russo coprono di complimenti James Cameron

Appena ieri vi abbiamo annunciato che Avengers Endgame ha superato Avatar negli incassi mondiali, inflazione permettendo. Oggi possiamo ammirare l'elegante scambio di complimenti tra James Cameron (in via ufficiale con l'account Twitter di Avatar) e i fratelli Joe & Anthony Russo dal loro account personale. Anche se James già dopo i primi exploit di Avengers Endgame aveva espresso le proprie congratulazioni, questa volta è Iron Man in persona a incontrare il mondo dei Na'vi, con una frase nella lingua di Pandora, traducibile con un "Ti vedo, Marvel".





Meno elegante ma più spiritoso il messaggio dei Russo, che ritraggono in un collage loro stessi in adorazione di quattro film storici di Jimmy Cameron, con un eloquente "Porca tr-!" di stupore. Il loro messaggio recita: "A James Cameron: sei la più importante e prima ragione per cui ci siamo innamorati del cinema. Grazie per averci sempre ispirato e aver aperto gli occhi del mondo su ciò che è possibile. Non vediamo l'ora di vedere dove ci porterai la prossima volta..."

Naturalmente, questo è uno scambio di complimenti in casa, perché la Disney da qualche mese possiede la Fox, quindi che si parli di Avatar o del Marvelverse, la concorrenza è molto relativa, per non dire inesistente.





To @JimCameron- you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next... pic.twitter.com/nrOqKVjGFa