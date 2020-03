Avatar, Avengers e i film di Nolan per riportare gli spettatori cinesi in sala alla riapertura dei cinema

News Cinema

Con il contenimento del Coronavirus in Cina, circa 700 cinema hanno riaperto i battenti e si affidano ai blockbuster hollywoodiani del passato per far ripartire l'attività.

La Cina sta lentamente tornando alla vita precedente la pandemia, ora che il contenimento del Coronavirus può essere dichiarato concluso. Nella provincia di Hubei, dove il virus ha avuto origine, i 60 milioni di abitanti iniziano le prove tecniche di normalità tra ripresa del lavoro, spostamenti e test di apertura di ristoranti e centri commerciali. Anche il settore cinematografico è ansioso di riprendere l'attività, per quanto riguarda la proiezione dei film nelle sale cinematografiche. Stanno riaprendo i battenti circa 700 cinema, soprattutto quelli piccoli in zone distanti dai luoghi popolosi. Si procede giorno per giorno per poi arrivare anche alle catene di multisale sparse in tutto il paese. Le difficoltà sono due, le stesse che anche l'Italia e i paesi europei dovranno affrontare quando l'emergenza sanitaria sarà finita: convincere gli spettatori che ripopolare le sale non è più un pericolo per la salute e convincere le società di distribuzione a riportare i film in sala perché gli spettatori ci saranno.

L'idea del China Film Bureau è quella di iniziare riproponendo film cinesi degli anni recenti che hanno avuto molto successo e garantire agli esercenti cinematografici il 100% dell'incasso. I distributori locali hanno acconsentito a ridistribuire i film rinunciando al loro abituale 43% sul prezzo del biglietto per aiutare le sale a riprendersi economicamente dopo l'interruzione forzata del servizio. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, anche Hollywood è pronta a concedere i titoli dei più grandi blockbuster dell'ultimo decennio o poco più, per aiutare la ripresa del mercato cinematografico cinese, mantenendo però il 25% di introiti come solitamente accade per i film americani distribuiti in Cina. Tra i titoli USA di maggiore successo sul territorio cinese che uscirebbero nuovamente nelle sale ci sono Inception e Interstellar di Christopher Nolan, Avatar e Avengers: Endgame che sono attualmente i film numero 2 e il numero 1 al box office mondiale di sempre. Ma, come detto, è necessario procedere giorno per giorno.