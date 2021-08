Avatar 2: tante piccole foto dal set in un maxi collage

News Cinema

Aguzzate la vista: sulla pagina Instagram di Avatar c'è un insieme di fotografie che raccontano la vita da set in Nuova Zelanda e rendono omaggio a chi sta dietro le quinte del sequel di Avatar di James Cameron.

Non avete abbastanza di foto dal set di Avatar 2? Certo che non ne avete abbastanza, ed è giusto così, perché il primo sequel di Avatar, così come il secondo, il terzo e quarto si preannunciano come veri e propri eventi cinematografici, e le meraviglie che ci riserva James Cameron saranno davvero notevoli.

Per catapultarci nelle atmosfere di Avatar 2, la squadra creativa a cui dobbiamo il film ha ben pensato di regalarci un grosso collage composto da tante piccole foto di momenti più o meno significativi delle riprese. Certo, ci vuole un po’ per guardarle tutte, e soprattutto è necessaria una bella lente di ingrandimento, o più semplicemente basta ingrandire l’immagine che arriva dalla pagina Instagram ufficiale del film. Eccola qua:

Come si legge nella didascalia, la foto è dedicata alla troupe neozelandese del film e in generale all'industria cinematografica del paese di Peter Jackson. E infatti ci sono parecchi volti che non conosciamo, ma che meritano il giusto riconoscimento se hanno reso speciale un film che aspettiamo con ansia e che non vedremo prima del 16 dicembre del 2022.

Le riprese di Avatar 2 e Avatar 3 sono cominciate in Nuova Zelanda nella primavera del 2019 e si sono interrotte per una breve pausa il 29 novembre dello stesso anno. Sfortunatamente, nel marzo del 2020, a causa della pandemia, la lavorazione è stata rimandata. James Cameron si è rimesso all'opera nel giugno del 2020, e tre mesi dopo ha annunciato che le riprese in live action in Nuova Zelanda erano terminate.

La foto collage ha ricevuto tantissimi like, ed è una bella cosa, perché un film, come dicevamo prima, non è fatto solo di star.