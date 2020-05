Avatar 2: svelati nuovi dettagli sulla trama del primo sequel del capolavoro di James Cameron

News Cinema

Il produttore John Landau ci informa sul destino della famiglia Sully nel primo seguito di Avatar, che arriverà in sala il il 17 dicembre 2021.

Nuovi piccoli ma fondamentali dettagli sulla trama di Avatar 2 arrivano dal produttore Jon Landau, lo stesso che la settimana scorsa aveva festeggiato il ritorno della troupe e del cast in Nuova Zelanda per la ripresa della lavorazione postando la foto di due imbarcazioni. Ciò che sapevamo, e che trovate anche nel nostro esaustivo articolo Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron, era che nel primo sequel avremmo ritrovato, su Pandora, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ancora insieme e con addirittura figli al seguito. Adesso Landau, in un'intervista a RNZ, spiega: "Il film racconta la storia della famiglia Sully e di cosa comporta tenerla unita. Jake e Neytiri hanno una famiglia nel film, sono costretti a lasciare la loro casa, partono e vanno ad esplorare diverse regioni di Pandora e si trovano a trascorrere parecchio tempo dentro l'acqua, intorno all'acqua e fuori dall'acqua". Poi il produttore ha aggiunto: "Qual è il motivo principale per cui la gente oggi ricorre all'intrattenimento? Credo che voglia fuggire dal mondo nel quale viviamo e dalle pressioni che si trova a sopportare nella vita. Credo che con Avatar abbiamo la possibilità di consentire alle persone di evadere in un mondo incredibile con personaggi incredibili che seguiranno con lo stesso interesse con cui hanno seguito quelli del Signore degli Anelli di Peter Jackson. E’ questo che vorremmo riuscire a ottenere". Jon Landau ha poi espresso la sua gioia di tornare in Nuova Zelanda, un paese sicuro dove si lavorerà con accortezza, intelligenza e senso del dovere.

Landau ha prodotto anche Titanic e naturalmente finanzierà tutti e quattro i seguiti di Avatar, che usciranno il primo il 17 dicembre 2021, il secondo il 22 dicembre 2023, il terzo il 19 dicembre 2025 e il quarto il 17 dicembre 2027.