Avatar 2: non solo Pandora nei nuovi concept art mostrati da James Cameron

Il regista è a Las Vegas al CES 2020 per una collaborazione con la Mercedes e per mostrare i nuovi scenari della saga.

Il buon James Cameron è volato a Las Vegas dove è in corso il CES 2020, la fiera tech più importante del mondo (CES sta per Consumer Electronics Show). Ogni azienda di ogni settore che ha a che fare con la tecnologia va a presentare i propri progetti, più o meno sperimentali, che aprano nuove finestre sul futuro dell'elettronica e dell'ingegneristica. Anche alcune società americane che operano nel cinema sono all'avanguardia in quanto a nuove tecnologie e non sorprende vedere Cameron a Las Vegas, lui che è un pioniere nell'alzare l'asticella dell'intrattenimento cinematografico a livelli inarrivabili per altri.

Ma il motivo principale della sua presenza al CES è la collaborazione del regista con la Daimler AG per mostrare al pubblico il concept futuristico di una Mercedes Benz ispirata ad Avatar. L'occasione era comunque ghiotta per non portare anche alcuni concept art di Avatar 2, le cui riprese sono terminate poco più di un mese fa. Gli scenari mostrati da James Cameron che vediamo qui sotto, rivelano nuove parti del mondo dei Na'vi, oltre a Pandora che abbiamo conosciuto nel primo Avatar.















Avatar 2 uscirà al cinema il 17 dicembre 2021, mentre Avatar 3 arriverà due anni dopo, il 22 dicembre 2023. Previsto invece per il 19 dicembre 2025 Avatar 4 con Avatar 5 il 17 dicembre 2027.

Del cast fanno parte i nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel che raggiungono i protagonisti del primo film Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald e Giovanni Ribisi. Giusto per tenerlo a mente, la saga di James Cameron è ora in mano alla Disney, dopo l'acquisizione della 20th Century Fox.