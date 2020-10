Avatar 2: nei Na 'vi…qualcosa è cambiato

News Cinema

Un post dell'account Twitter ufficiale di Avatar ci avverte che in Avatar 2 c’è un'intrigante novità riguardante i Na'vi, gli abitanti del pianeta Pandora.

Quando abbiamo conosciuto i Na'vi in Avatar, li abbiamo trovati una specie meravigliosa. Oltre alla pelle blu e alle orecchie a punta, gli abitanti di Pandora ci hanno colpito per la loro maniera di comunicare, sia fra loro, attraverso la lingua parlata Na'vi, che con la natura, con cui entrano in contatto attraverso le terminazioni nervose esterne della loro coda neurale, che proteggono intrecciandovi intorno i capelli. Ora, in Avatar 2, sembra che le creature dagli occhi gialli e alte circa due metri parleranno in maniera diversa. Come lo sappiamo? Semplice: da uno dei tanti post dell'account Twitter ufficiale del film, su cui è apparsa una foto emblematica.

Nello scatto si vede James Cameron che guarda con attenzione CJ Jones che si esprime attraverso la lingua dei segni. La didascalia del tweet ci avverte che l'attore è stato ingaggiato per creare una speciale lingua dei segni. Resta da scoprire quanto questa forma di comunicazione verrà utilizzata nel primo sequel. Siccome sappiamo che gran parte dell'azione si svolgerà nell'acqua e sott'acqua, e ne sono dimostrazione numerose immagini dal set che hanno circolato in questi mesi sui social, è probabile che i Na'vi si esprimeranno quasi solo così. Ricordiamoci inoltre che in Avatar 2 Jake Sully, Neytiri e i loro figli saranno costretti a esplorare altre zone di Pandora e che si imbatteranno in una civiltà sottomarina chiamata Metkayina di cui fa parte il personaggio di Kate Winslet.

From the set of the Avatar sequels: CJ Jones demonstrating to @JimCameron the new Na’vi sign language he was commissioned to create. pic.twitter.com/aF8PMv8sGS — Avatar (@officialavatar) October 5, 2020

Le riprese di Avatar 2 sono terminate da poco e siamo quasi alla fine della lavorazione di Avatar 3. Il primo sequel arriverà nel dicembre del 2022. Nel cast ritroveremo Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang, a cui si aggiungono la già citata Kate Winslet, David Thewlis, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Edie Falco e Cliff Curtis.