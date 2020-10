Avatar 2: la prima foto di Edie Falco svela l’identità del suo personaggio

News Cinema

Sull'account ufficiale Twitter di Avatar è stata pubblicata la prima foto di scena di Edie Falco, che ci dà lumi sul ruolo che l'attrice interpreterà in Avatar 2.

Continuano, per fortuna, ad arrivare, tramite il produttore Jon Landau o l'account ufficiale Twitter di Avatar, le foto di scena di Avatar 2. L'ultima pubblicata è particolarmente importante, perché ci mostra un personaggio nuovo interpretato da Edie Falco: il Generale Admore.

Nella didascalia del prezioso Tweet si legge che il Generale Admore è il nuovo capo della RDA, la Resources Development Administration che si trova su Pandora principalmente per l'unobtanium, minerale dotato della proprietà unica nella galassia di essere un superconduttore a temperatura ambientale capace, a differenza degli altri, di generare un forte campo magnetico alla medesima temperatura. In Avatar c'era il Parker Selfridge di Giovanni Ribisi a capo della RDA, ma è stato cacciato da Pandora con i suoi dipendenti. Il personaggio, come sappiamo, tornerà in tutti e quattro i sequel, e siamo curiosi di sapere cosa farà, meschino com'è. Edie Falco si è unita al cast di Avatar 2 (diretto da James Cameron) nel 2019 e potremo vederla, insieme a Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet & Co. il 16 dicembre del 2022.

