Avatar 2: il laboratorio di Pandora in due spettacolari foto dal set, una con James Cameron

James Cameron e il suo team hanno creato qualcosa di davvero sensazionale per i sequel di Avatar, come dimostrano due foto del laboratorio scientifico di Pandora postate su Twitter.

Dalla remota e splendida Nuova Zelanda arrivano nuove ed entusiasmanti foto dai set sequel di Avatar. Le immagini, che dobbiamo, come al solito, al produttore Jon Landau, che non manca di tenerci aggiornati da qualche tempo, hanno qualcosa, o meglio qualcuno, di speciale: James Cameron. Nel primo scatto il regista appare nell'immenso laboratorio scientifico che nei film viene impiegato per studiare il pianeta alieno Pandora (il cosiddetto High Camp Bio Lab). Nel secondo, davvero spettacolare, vediamo il tutto il laboratorio.

And a wide shot of the lab: pic.twitter.com/asec9R2jfj — Avatar (@officialavatar) August 12, 2020

Come sappiamo, James Cameron è stato costretto a fermarsi a causa del Coronavirus, ma, appena ha potuto, e cioè nel mese di giugno, si è rimesso con solerzia all'opera, girando Avatar 2 e Avatar 3 back to back. Il budget per cui dispone per ogni seguito è di 250 milioni di dollari.

Ci vorrà ancora un bel po’ per vedere i sequel di Avatar. Le date di uscita hanno infatti subito un ulteriore slittamento e la visione non comincerà più dal 17 dicembre del 2021 ma dal 16 dicembre del 2022 (con Avatar 2, appunto). Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 arriveranno rispettivamente in sala il 20 dicembre del 2024, il 18 dicembre 2026 e il 22 dicembre del 2028. In Avatar 2 e Avatar 3 recitano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel, per fare soltanto alcuni nomi. Si ricomincerà proseguendo la storia di Jake Sully e Neytiri, che hanno una famiglia e sono costretti a lasciare la loro casa per andare ad esplorare diverse regioni di Pandora.