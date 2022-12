Avatar 2 è il più alto incasso italiano post-pandemia

News Cinema

Avatar La via dell'acqua è riuscito ufficialmente a superare gli incassi di Spider-Man No Way Home, diventando il più alto incasso italiano post-pandemia. Una buona notizia per chiudere l'anno del grande schermo.

Festeggiamo, perché ne abbiamo bisogno: Avatar - La via dell'acqua, avendo raggiunto l'incasso di 25.500.000 euro, è diventato il più alto incasso italiano post-pandemia, scalzando Spider-Man No Way Home, attenendoci ai dati Cinetel. Fortunatamente ancora una volta le incertezze e le perplessità sulle imprese di James Cameron si sciolgono come neve al sole... ed è evidente che il film non ha chiuso il suo discorso al boxoffice, anzi. Leggi anche James Cameron e tutti quei film mai realizzati a causa di Avatar

