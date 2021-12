Avatar 2 e Avatar 3, James Cameron sulla sfida del girarli insieme

News Cinema

James Cameron ha raccontato l'acrobazia produttiva dietro alla lavorazione contemporanea di Avatar e Avatar 3, con un pizzico di Avatar 4! Anche per uno dei "re del mondo" di Hollywood può essere un percorso in salita...

Avatar 2 arriverà nei cinema nel dicembre 2022, mentre Avatar 3, sul quale James Cameron ha lavorato contemporaneamente, sbarcherà nei cinema nel Natale 2024. In una tavola rotonda con altri colleghi registi, tra i quali Denis Villeneuve, Cameron ha aggiornato tutti sullo stato di questi sequel e su cosa comporti lavorare allo stesso tempo su più lungometraggi di questa portata produttiva. Leggi anche Avatar, Stephen Lang ha letto le sceneggiature di tutti i sequel: "Mi sono commosso"

James Cameron sullo stato di Avatar 2, Avatar 3 e anche Avatar 4

James Cameron ha ancora una volta sottolineato come l'impegno simultaneo su Avatar 2 e Avatar 3 si sia rivelata una sfida non da poco persino per lui, ma le cose sono ancora più complicate di quanto si potrebbe immaginare, perché Jim ha dovuto fare i conti anche con Avatar 4, a causa del cast formato dagli attori più giovani. Ecco quanto ha raccontato...

Il secondo ormai l'abbiamo chiuso. Abbiamo un montato su cui stanno realizzando gli effetti visivi, sono piuttosto sicuro del risultato. Il terzo invece non l'ho ancora messo a fuoco del tutto. È troppo lungo. Non ho ancora raccolto le energie per tuffarmi in modo disciplinato nei tagli necessari. Ma so di avere le performance, questo è l'importante. Ho fatto tutta la performance capture, ho fatto la maggior parte delle riprese dal vero. Devo ancora fare qualcosina con i personaggi adulti, eravamo più preoccupati dei ragazzini che crescevano. [...]

Abbiamo mescolato le riprese del secondo e del terzo, basandoci sul tipo di scena e di ambiente necessari. Ho detto: trattiamoli come se fossero una miniserie di sei ore. [...] La disponibilità degli attori era anche un problema. Quando qualcosa doveva essere fatto con un attore specifico, abbiamo girato le scene del secondo e del terzo contemporaneamente, e anche un pizzico del quarto. Perché dovevo levarmi davanti il problema dei ragazzini. Possono crescere di sei anni nel corso del quarto film, intorno a pagina 25. Quindi dovevo avere tutte le scene che mi servivano prima di quel momento, il resto lo gireremo poi.