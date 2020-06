Avatar 2: David Thewlis non sarà nel primo sequel, ma apparirà in Avatar 3 e forse 4 e 5

News Cinema

L'attore inglese, famoso per la saga di Harry Potter, ha voluto far chiarezza sul suo ruolo nei seguiti di Avatar di James Cameron in risposta a chi lo aveva annoverato nel cast di Avatar 2.

Una della new entry della "premiata ditta" di Avatar è David Thewlis, attore sopraffino che i fan della saga di Harry Potter conoscono benissimo, visto che ha interpretato Remus Lupin da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in poi. Fino a ieri pensavamo di trovarlo già in Avatar 2, quindi dal 17 dicembre del 2021. Apprendiamo invece oggi che non sarà così.

E’ stato lo stesso Thewlis ad annunciarlo nel corso di un'intervista, dicendo: "Avatar è un film diverso da tutti gli altri. Non somiglia a niente che abbia mai fatto. Devo fare chiarezza ora, perché una rivista inglese mi ha collocato in Avatar 2. Non sarò in Avatar 2. Sarò in Avatar 3, che è stato girato contemporaneamente ad Avatar 2, e l'idea è quella di farmi apparire anche in Avatar 4 e Avatar 5. Ho sentito il bisogno di spiegarlo perché di recente qualcuno ha equivocato".

Per vedere insomma David Thewlis calarsi nel ruolo di un Na'vi dovremo attendere il 22 dicembre del 2023, quando il terzo capitolo del franchise invaderà le sale. Rivedremo con buona probabilità l'attore il 19 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2027, e cioè quando usciranno il quarto e quinto film.

Thewlis è stato fra i componenti del cast dei sequel di Avatar più chiacchieroni dell'ultimo periodo, manifestando grande entusiasmo per l'immenso progetto legato a James Cameron e un po’ di meraviglia per la tecnica del motion capture. Per ogni possibile informazione sui vari Avatar, leggete l'articolo di Antonio Bracco Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron.