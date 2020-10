Avatar 2: Cameron ributta Kate Winslet in acqua, e lei se la cava di nuovo

News Cinema

Kate Winslet dimostra sorprendenti capacità di apnea per l'Avatar 2 di James Cameron, in un'epica foto di scena.

James Cameron e l'immersione sono una cosa sola, sin dai tempi di The Abyss, quindi non stupisce che sul set di Avatar 2 anche Kate Winslet sia stata costretta ad affinare le sue capacità di apnea, come dimostra questa foto di scena: Kate non era di certo nuova a queste prove anfibie per Cameron, avendo già lottato per la sua sopravvivenza sul set di Titanic...





Naturalmente Avatar 2, in uscita nel dicembre 2022 (con gli Avatar 3-4-5 collocati tra il 2024 e il 2028!), è stato realizzato come il precedente tramite performance capture, quindi quel look improbabile che ammirate nell'immagine non corrisponde affatto a quel che vedrete, tradotto in computer grafica, sul grande schermo. Vi proponiamo uno stralcio da un'intervista di Hollwyood Reporter, dove l'attrice racconta qualcosa della sua esperienza.

Ho dovuto imparare l'immersione in apnea, per quel ruolo di Avatar, è stato proprio incredibile. Sono riuscita a trattenere il respiro per 7 minuti e 14 secondi, una roba pazzesca. Aspetta, non posso dire di più. Interpreto una... persona acquatica, ecco. [...] E' stato bellissimo lavorare di nuovo con Jim, il tempo l'ha cambiato. E' diventato più e più volte papà, è più calmo. Rilassato. Senti proprio che questa volta se la sta godendo di più.