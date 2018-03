Ava DuVernay dirigerà New Gods per la Warner/DC

Dopo aver diretto Nelle pieghe del tempo per la Disney, Ava DuVernay realizzerà il cinecomic New Gods per la diretta concorrente Warner/DC. Essendo la Disney proprietaria della Marvel Studios, potremmo dunque parlare di un altro piccolo "tradimento" dopo quello avvenuto (ma non pienamente andato a buon termine) di Joss Whedon qualche tempo fa.

Creato e curato nel design da Jack Kirby, New Gods è stato pubblicato per la prima volta nel febbraio 1971. Questa la storia principale del fumetto: miliardi di anni fa un cataclisma ha diviso il pianeta Urgrund in due, creato l'utopistico e favoloso New Genesis e l'industrializzato e invivibile Apokolis. A popolare questi due pianeti i Nuovi Dei (New Gods appunto), esseri fuori dallo spazio e dal tempo dotati di enormi poteri. I rapporti tra le due popolazioni nno sono mai stati amichevoli, e hanno portato infine alla guerra. Chi riuscirà a possedere l'arma più catastrofica e potente, l'Anti-Life Equation, disporrà del destino del conflitto. Riusciranno le forze del bene a trovarla prima che cada nelle mani dell'acerrimo nemico Darkseid?

Prima di Nelle Pieghe del tempo, che ha esordito al botteghino statunitense con un non esaltante bottino di 33 milioni di dollari, Ava DuVernay ha diretto il lungometraggio Selma e il documentario The 13th, entrambi candidati all'Oscar nelle loro rispettive categorie.