Autopsy: ecco in anteprima il poster italiano dell'acclamato horror con Brian Cox e Emile Hirsch

Noi di Comingsoon.it l'abbiamo inserito nella lista dei film horror più attesi del 2017.

Acclamato dalla critica e dal pubblico dello scorso Festival di Toronto, arriverà nei cinema italiani l'8 marzo prossimo Autopsy, primo film in lingua inglese del regista norvegese André Øvredal, con protagonisti Brian Cox e Emile Hirsch nei panni di padre e figlio, entrambi medici legali, impegnati in un'autopsia che avrà esiti terrificanti.

Del film, definito da Stephen King "Un horror viscerale che si avvicina ad Alien e al primo Cronenberg", vi mostriamo qui sotto, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale italiano:





Autopsy - Trailer italiano ufficiale:



La Trama del film: Tommy Tilden è un esperto medico legale e gestisce con suo figlio Austin un obitorio in Virginia. Un giorno lo sceriffo del posto arriva con un caso di emergenza, il cadavere di una donna sconosciuta ritrovato in un seminterrato a seguito di un pluriomicidio. Sembra un caso come tanti, ma nel corso dell'autopsia i due professionisti vengono man mano turbati da nuove, terrificanti scoperte. Il corpo della donna è perfettamente conservato all'esterno, ma all'interno è stato smembrato e rimangono segni di cicatrici e bruciature, come se fosse stata vittima di un orribile e misterioso rituale di tortura. Mentre padre e figlio cercano spiegazioni scientifiche plausibili a queste scoperte raccapriccianti, cose sempre più inspiegabili sembrano succedere nell'obitorio.