Australia con Nicole Kidman e Hugh Jackman diventa una miniserie, stile Justice League Snyder Cut?

Secondo alcune voci, Baz Luhrmann starebbe lavorando su una director's cut di Australia con Hugh Jackman e Nicole Kidman, in steaming su Hulu e trasformata in una miniserie.

Australia di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Hugh Jackman potrebbe diventare una miniserie in streaming su Hulu, la piattaforma non attiva al di fuori degli States, di proprietà al 60% della Disney dopo l'acquisizione della Fox: attenzione però, non si tratterebbe di un adattamento riscritto e rigirato, ma di una "director's cut" ottenuta smembrando e rimontando in diversi episodi il lungometraggio originale, con un procedimento analogo a quello attualmente in corso per il Justice League Snyder Cut su HBO Max per conto della Warner Bros (lì si stanno tuttavia anche girando nuove scene ad hoc). Potreste non essere grandi fan di Australia, che nel lontano 2008 incassò al boxoffice mondiale appena 210 milioni di dollari, a fronte di un costo di 130, rivelandosi un flop micidiale sicuramente spiacevole per l'autore e per l'allora esistente 20th Century Fox.