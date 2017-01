Austerlitz: da oggi al cinema il film sul turismo di massa nei campi di sterminio - Clip esclusiva

In occasione della Giornata della Memoria, arriva oggi nei cinema italiani, ditribuito da Lab80 Austerlitz, il film diretto da Sergei Loznitsa e ispirato all'omonimo romanzo di W.G. Sebald, pubblicato nel 2001.



Il film, racconto-riflessione sul turismo di massa di oggi nei campi di concentramento e sterminio, propone un'osservazione dei visitatori dell'ex campo di concentramento di Sachsenhausen, 35 chilometri a Nord di Berlino. Loznitsa, durante una calda giornata estiva, piazza una telecamera ad altezza d'uomo e registra: il percorso turistico che le persone seguono per visitare il campo è lo stesso che facevano i prigionieri di un tempo. Qualcuno passeggia tra i viali delimitati dai dormitori, altri scattano selfie all'interno dei forni crematori, altri ancora consumano il pranzo al sacco sul lastricato che separa la strada dalle fosse comuni.



Del film, in concorso all'ultimo Toronto Film Festival, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, vi mostriamo qui sotto una clip in esclusiva:





Dove vedere Austerlitz nei cinema italiani

Austerlitz: Il trailer del film: