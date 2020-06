Auguri per la tua morte: ci sarà un Ancora ancora auguri per la tua morte?

News Cinema

Mentre Christopher Landon, regista e ideatore di Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte escludeva un terzo film a meno di un intervento di Netflix, Jasom Blum apre la porta a un nuovo film.

Auguri per la tua morte, il divertente horror di Christopher Landon con Jessica Rothe, sembrava essere definitivamente uscito dal loop col secondo capitolo Ancora auguri per la tua morte, tanto che lo stesso regista giudicava improbabile una trilogia. Ad aprire però la porta alla possibilità di un nuovo sequel è oggi proprio il produttore Jason Blum.

Al momento Landon è occupato a scrivere per lui un nuovo episodio di Paranormal Activity, ma quando - durante un'intervista a proposito del grande successo Blumhouse L'uomo invisibile - gli è stata fatta una domanda precisa in merito, Blum ha risposto "posso dirvi che ci sto facendo gli straordinari, credetemi. Ci sto provando. Ma non c'è ancora niente di ufficiale".

Il che sarà forse un po' poco ma sempre più dello scoraggiato tweet di Landon di un po' di tempo fa, in cui diceva che a meno che Netflix o qualche altra piattaforma streaming fossero interessati, le avventure di Tree si chiudevano col secondo film. Proprio questa del resto potrebbe essere l'ipotesi vincente per un franchise a basso budget che ha riscosso un buon successo e che si sembra improbabile che un produttore scaltro come Jason Blum lasci cadere nel dimenticatoio.