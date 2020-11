Auguri per la tua morte 3 in streaming su una piattaforma precisa? Lo conferma il regista

News Cinema

Christopher Landon ha spiegato che ci sarebbe uno sbocco streaming per Auguri per la tua morte 3, già delineato e con protagonista ancora Jessica Rothe, ma bisognerà aspettare ancora.

Un Auguri per la tua morte 3, dopo il successo del primo Auguri per la tua morte e del suo sequel Ancora auguri per la tua morte, dovrebbe essere scontato, non conoscendo i numeri, ma il regista e creatore della saga Christopher Landon ha confermato a ET Online che al momento il progetto non decolla, aggiungendo tuttavia che la possibile committenza streaming di cui parlava qualche tempo fa è diventata più concreta.

Auguri per la tua morte, il terzo capitolo della trilogia solo in streaming?

In effetti Ancora auguri per la tua morte ha incassato la metà del primo capitolo Auguri per la tua morte (64 milioni di dollari contro 125): certo non si parla di flop, perché come tutte le produzioni targate Jason Blum il budget non ha superato i 9 milioni, però è stata una discreta doccia fredda che ha rallentato lo sviluppo di quello che potrebbe essere il terzo capitolo di una trilogia. Landon tuttavia è tornato sull'idea di un possibile sbocco sullo streaming, questa volta in modo molto meno vago.

Siamo pronti a farlo, io ho una sinossi, sono pronto a scrivere il copione, Jessica Rothe e l'intero cast ci stanno. Conoscono l'idea, l'adorano, vedremo. [...] Dipende dalla Universal decidere se lo vuole o no. Si è discusso e si è pensato di poterlo fare per il loro nuovo servizio di streaming Peacock [per ora attivo solo negli States, ndr], lì c'è la possibilità che si concretizzi. La cosa forte della mia idea è che - attenti agli spoiler - non si ambienta nella stessa giornata degli altri film, ci consente di spaziare di più e di prenderci del tempo per trovare la quadra.