Attrazione Fatale: 10 curiosità su un film che ha salvato parecchi matrimoni

Tutto quello che c'è da sapere su Attrazione Fatale, thriller un po' erotico con Glenn Close e Michael Douglas in cui un povero coniglietto finisce in pentola.

Se Attrazione fatale fosse uscito dopo il 2000, probabilmente il povero coniglietto della figlia del protagonista non sarebbe andato incontro a una sorte tanto crudele: finire in una pentola di acqua bollente per mano di una squilibrata. Eserciti di animalisti si sarebbero opposti allo scempio, con il risultato che il personaggio dell'avvocatessa interpretata da Glenn Close sarebbe risultato meno odioso e lo spettatore non si sarebbe augurato per lei morte e sciagura. Va detto anche che, all'indomani del #Metoo, qualche donna si sarebbe schierata dalla parte della povera Alex Forrest, sedotta e abbandonata da un uomo di bell'aspetto che cede alla tentazione e tradisce la moglie. Giudizi morali a parte, Attrazione fatale, diretto da Adrian Lyne e interpretato anche da Michael Doulas e Anne Archer, è entrato di prepotenza nella lista dei cult movie del secolo scorso. Uscito nel 1987, ebbe uno straordinario successo al boxoffice, guadagnando oltre 320 milioni di dollari a fronte di un budget di 14, e diventando il secondo film americano del 1987 e il re botteghino mondiale, sempre nell'87. Alla sessantesima edizione degli Oscar si presentò con 6 candidature (fra cui miglior film, miglior regista e miglior attrice protagonista). Su Attrazione fatale molto si è scritto e diverse sono le cose stuzzicanti che forse non sapete, a cominciare dall'esistenza di un finale alternativo.



Attrazione fatale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

10 imperdibili curiosità su Attrazione fatale