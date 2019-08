Attori e attrici più pagati del 2019: Dwayne Johnson e Scarlett Johansson guidano le classifiche

News Cinema

Come di consueto in questo periodo dell'anno, il magazine Forbes fa in conti in tasca a tutti.

A fine estate si tirano le somme, si chiudono i conti, si pagano le tasse. Ed è anche il momento in cui il magazine Forbes fa ciò che sa far meglio, i conteggi che contano, quelli realitivi ai guadagni delle persone più facoltose del pianeta. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, è al primo posto con un patrimonio di 131 miliardi di dollari (che verrà leggermente ridimensionato quando la causa di divorzio dalla moglie sarà conclusa). Quello che interessa a noi però sono gli attori e le attrici che hanno avuto i maggiori introiti tra il 1° giugno 2018 e il 1° giugno 2019.

Forbes ha recentemente pubblicato le classifiche e certo non sorprende certo vedere Dwayne Johnson al primo posto tra gli attori. The Rock si è messo intasca 89.4 milioni di dollari provenienti dal suo abituale compenso di circa 20 mln per i film di cui è protagonista, la fetta del 15% sugli incassi, i 700 mila dollari per ogni episodio della serie Ballers e i benefits della sua linea di abbigliamento e accessori sportivi in partnership con Under Armour. C'è anche la divisione degli utili con i soci della sua casa di produzione Seven Bucks che è dietro ad ogni progetto che lo riguarda. Poi, grazie al successo planetario di Avengers Endgame, nella top ten ci sono Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr. e Paul Rudd, anche loro con beneficiari di un contratto con compenso e percentuale sugli incassi proporzionata al peso del loro ruolo nel mondo Marvel (non fa eccezione Bradley Cooper, voce di Rocket Raccon). Jackie Chan va sempre forte in Cina, come Akshay Kumar in India.

Anche sul fronte femminile non sorprende trovare nuovamente al primo posto Scarlett Johansson (alla Mostra del Cinema di Venezia in questi giorni). L'attrice risulta essere la più pagata dell'anno con 56 milioni di dollari (lo era anche l'anno scorso con 40 mln) soprattutto grazie alla percentuale sugli incassi di Avengers Endgame, circa 35 milioni. Nella top ten delle attrici si riaffacciano ai piani alti Sofia Vergara e Reese Witherspoon, mentre per la prima volta si affacciano Elisabeth Moss e Margot Robbie. Qui sotto le due classifiche complete dove appare evidente l'ampio divario tra quanto riescano a negoziare e ottenere uomini e donne. La parità di compensi e trattamento è ancora lontana, non solo a Hollywood.

TOP TEN ATTORI PIÙ PAGATI 2018/2019 (importi lordi)

1. Dwayne Johnson $ 89.4 milioni 2. Chris Hemsworth $ 76.4 milioni 3. Robert Downey $ 66 milioni 4. Akshay Kumar $ 65 milioni 5. Jackie Chan $ 58 milioni 6. Bradley Cooper $ 57 milioni 7. Adam Sandler $ 57 milioni 8. Chris Evans $ 43.5 milioni 9. Paul Rudd $ 41 milioni 10. Will Smith $ 35 milioni

TOP TEN ATTRICI PIÙ PAGATE 2018/2019 (importi lordi)