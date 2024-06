Attore nei Pirati dei Caraibi ucciso da uno squalo

News Cinema

Tamayo Perry è stato attore nella saga dei Pirati dei Caraibi e purtroppo è finito sbranato da uno squalo al largo delle cose delle isole Hawaii.

Uno scenario idilliaco come quello delle isole Hawaii per una tragedia che ha colpito Tamayo Perry, attore apprezzato ne I Pirati dei Caraibi e nelle serie Lost e Hawaii Five-O. Stava facendo surf a Goat Island, al lardo dell'isola di Oahu, quando è stato assalito da uno squalo che gli ha dilaniato il corpo, staccando una gamba e un braccio, secondo quanto hanno detto i media locali. Una morte terribile per una leggenda dello sport nazionale hawaiano, il surf, oltre che per la sua carriera come attore.

Ultimamente Perry aveva servito la comunità locale in cui viveva anche come bagnino, mentre il tragico evento è stato raccontato da un testimone che dalla spiaggia ha visto cosa stava accadendo e ha lanciato l'allarme. I soccorsi sarebbero arrivati molto rapidamente, ma le ferite erano così terribili da non permettere altro che la constatazione della morte avvenuta da parte dei paramedici. Un incidente che ha scatenato un allarme nella zona, con cartelli per avvisare gli abitanti e i bagnanti della zona, invitati a non entrare in acqua.

"Tamayo Perry era amato da tutti, molto conosciuto da queste parti come bagnino, ma anche come surfista professionista famoso in tutto il mondo. La sua personalità conquistava tutti e, per quanto la gente lo amasse, lui amava di più tutti gli altri. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Tamayo", ha dichiarato Kurt Lager, a capo della sicurezza in quella zona dell'Oceano, in un comunicato stampa. Un pensiero per la famiglia, con un invito a rispettarne la privacy, è arrivato anche dal sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi.