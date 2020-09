Atto di forza: il nuovo trailer per il restauro in 4k del 30esimo anniversario!

News Cinema

Atto di forza, il film di Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger tratto da Philip K. Dick, compie 30 anni. In occasione del restauro del film in 4k, in uscita a dicembre, è stato realizzato un nuovo trailer.

p>Nel 1990 arrivava al cinema, un film che, scelto personalmente dal protagonista, aveva ereditato da. Tratto da un racconto lungo di, e molto spettacolare, all'epoca venne amato da molti e criticato da altri, a seconda che lo considerassero affine o troppo distante dalla filosofia distopica dell'eccentrico scrittore. Ma fu comunque un successo. Nel cast, oltre a Schwarzy all'apice della forma, c'erano Sharon Stone Michael Ironside . In occasione del suo trentesimo anniversario, Studio Canal farà uscire a dicembre una copia restaurata del film in 4K dal negativo originale, per la cui uscita è stato realizzato un nuovo trailer.

Per gli appassionati che volessero comprare il cofanetto steelbook di Atto di forza, questi i contenuti:

Disco 1: 4k Ultra HD, film con commento audio di Paul Verhoeven e Arnold Schwarzenegger; il documentario Total Excess: How Carolco Changed Hollywood, le featurette Open Your Mind: Scoring Total Recall e Dreamers Within the Dream: Developing Total Recall; il trailer cinematografico.

Disco 2: Blu-ray con commento audio di Paul Verhoeven e Arnold Schwarzenegger e le due featurette succitate.

Disco 3: Blu-Ray con documentario Total Excess: How Carolco Changed Hollywood, featurette The Making of Total Recall, Total Recall: The Special Effects e Imagining Total Recall, trailer cinematografico.

E adesso godiamoci il trailer.