Atto di forza: il film da vedere e commentare insieme domenica 2 agosto con SimulWatch

Diretto da Paul Verhoeven, nel 1990 Atto di forza mostrava un grande spettacolo visivo e una sceneggiatura a zig-zag con Arnold Schwarzenegger. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 2 agosto alle 14:30.

La visione condivisa di domenica 2 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un thriller di fantascienza del 1990 che offre un grande spettacolo visivo.

Atto di forza è il film diretto da Paul Verhoeven ispirato a un racconto breve di Philip K. Dick intitolato Ricordiamo per voi. Il protagonista è Arnold Schwarzenegger il quale non avrebbe dovuto far parte del film quando il progetto era in mano a Dino De Laurentiis, ma l'attore, in seguito alla bancarotta del produttore italiano, convinse Mario Kassar della Carolco ad acquistare i diritti. Il personaggio di Douglas Quaid fu dunque modificato in una revisione dello script per farlo aderire a Schwarzenegger. Oltre a Rachel Ticotin, protagonista femminile è anche Sharon Stone che grazie a questo film ottenne la parte in Basic Instinct, sempre diretto da Paul Verhoeven. Il film ha avuto un remake, Total Recall (2012), diretto da Len Wiseman con Colin Farrell.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Atto di forza e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 2 agosto alle 14:30.

Atto di forza racconta le vicende di Douglas Quaid, un operaio edile che vive con sua moglie Lori. L’uomo continua a fare strani incubi su scenari futuri: siamo nel 2084 su Marte, quando due individui stanno passeggiando in tuta spaziale; uno dei due cade in un cratere e, rompendo il casco, provoca la depressurizzazione della tuta, morendo. Pur di dare una spiegazione ai suoi sogni, Douglas sviluppa una vera e propria ossessione per il pianeta rosso, tanto da recarsi alla Rekall, una società in grado di impiantare false memorie di viaggi grazie a un particolare tipo di realtà virtuale. Sconsigliato dal suo collega Harry, l’uomo decide lo stesso di sottoporsi al trattamento, a una condizione: per vivacizzare l’esperienza virtuale, dovrà accettare di essere un agente segreto in cerca di antiche tecnologie aliene. Tutto sembra pronto e Douglas viene addormentato per l’innesto. Qualche minuto dopo, però, si sveglia e comincia ad aggredire chiunque lo circondi.



