Atto di forza compie 30 anni e Arnold Schwarzenegger rivela chi gli ha quasi soffiato la parte

L'originale Atto di forza con Arnold Schwarzenegger è un film a cui l'attore tiene molto: eppure Dino De Laurentiis non voleva lui.

30 anni or sono usciva nella sale americane Atto di forza - Total Recall con Arnold Schwarzenegger, uno dei film culto del buon Schwarzy, diretto non senza l'usuale gusto del gore e del grottesco da un Paul Verhoeven molto in forma. Nemmeno il remake Total Recall con Colin Farrell è riuscito a farci dimenticare Arnold nella parte del povero Doug Quaid, che scopriva un suo passato nella resistenza del pianeta Marte, cancellatogli dalla memoria. Eppure, in un'intervista con The Ringer, Arnold ha raccontato che in origine Dino De Laurentiis, che deteneva i diritti cinematografici del racconto originale di Philip K. Dick, non voleva affatto lui.

Sono andato dietro a quel film per anni. Ce l'aveva Dino De Laurentiis e mi diceva sempre: "Schwarzenegger, io ti voglio per Conan, non mi piaci in Total Recall, ho Jeff Bridges!"

In effetti Jeff Bridges non sarebbe stato affatto sbagliato nel ruolo di Quaid, ma a questo punto potreste chiedervi cosa sia successo per far cambiare idea a De Laurentiis. Non ha mai cambiato idea in realtà: perse il film. Se leggete il nostro articolo sui segreti di Codice Magnum con Arnold Schwarzenegger, scoprirete che fu quella l'ultima collaborazione tra Dino e Arnold, e che l'insuccesso di quel film mandò in bancarotta il produttore. A quel punto i diritti di Total Recall furono ceduti alla Carolco, che mise in cantiere il film con la regia di Verhoeven, accogliendo subito lo slancio di Schwarzenegger, che non aveva mai rinunciato a interpretarlo. Una vittoria un po' amara, dato che comunque Arnold era legato a De Laurentiis, che l'aveva di fatto lanciato con Conan il barbaro (1982) e Conan il distruttore (1984). L'esordio di Schwarzenegger con Ercole a New York, che ha appena compiuto 50 anni, era stato nel 1970 una falsa partenza...

