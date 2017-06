Attenti a quella App: una clip esclusiva di Bedevil - Non installarla, horror dell'era degli smartphone

Nelle nostre vite internet, le tecnologie digitali e gli smartphone sono sempre più centrali. Anche troppo.

E allora, com’è sempre stato e sempre sarà, ci pensa il cinema horror a mettere alla berlina le nostre ossessioni e a metterci in guardia, iperbolicamente, sui rischi ad essi legati.

Se si era cominciato, in Giappone, con i telefonini di vecchia generazione e le VHS, oggi un film come Bedevil racconta di cinque amici che ricevono tutti l’invito a istallare una misteriosa app sui loro smartphone: lo faranno con troppa incoscienza, senza farsi troppe domande, e scoprendo che in seguito a questo gesto automatico iniziano a essere perseguitati da una entità demoniaca e sovrannaturale.

Cercheranno di reagire, come ci racconta questa clip eslusiva del film che vi proponiamo, ma non sarà facile.

Bedevil, che come sottotitolo ha proprio “Non installarla”, sarà nelle nostre sale a partire dal 28 giugno prossimo, distribuito da Adler Entertainment.

A scrivere, produrre e dirigere il film, che è stato presentato allo Screamfest di Austin del 2016, i fratelli Vang, Abel e Burleee, mentre i giovani protagonisti sono Saxon Sharbino, Victory Van Tuyl, Brandon Soo Hoo, Carson Boatman e Mitchell Edwards.