Attenti a quei denti! I migliori cinque film in streaming con lo squalo assassino

In streaming vi proponiamo cinque film che grazie agli squali terrorizzeranno le vostre giornate al mare.

Visto che l'estate è arrivata e tutti abbiamo voglia di mare, perché non tornare a vedere in streaming qualche film il cui protagonista è il più temibile e pericoloso degli abitanti marini? Da quando nel lontano 1975 Steven Spielberg realizzò il successo planetario intitolato in originale Jaws (traduzione: mascelle) gli squali sono diventati oggetto privilegiato per thriller dalla suspense garantita. Eccovi i nostri cinque titoli preferiti. Da vedere assolutamente prima di un bel bagno in acque profonde...

Cinque film in streaming con squali assassini

Lo squalo

Blu profondo

Open Water

Paradise Beach - Dentro l’incubo

Shark - Il primo squalo

Lo squalo (1975)

Lo Squalo: Il trailer originale

Il capolavoro che ha cominciato tutto. Già dalla lavorazione complessa il film di Spielberg ha scolpito la propria icona nella storia del cinema. Adattamento del romanzo di Peter Benchley, Lo squalo ha rappresentato un vero e proprio spartiacque, dimostrando che i cosiddetti autori della “Nuova Hollywood” potevano realizzare anche film mainstream, che parlassero al grande pubblico. Impossibile ricordare tutte le sequenze che sono entrate nell’immaginario collettivo. Noi personalmente amiamo quella in cui Brody si trova faccia a faccia col mostro e terrorizzato afferma: “Ci serve una barca più grossa…” Per due anni Lo squalo è stato il maggior incasso della storia del cinema americano. Poi sono arrivate le Guerre Stellari...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Blu profondo (1999)

Quando Renny Harlin girava ancora giocattoloni ad alto budget a Hollywood sapeva senza dubbio intrattenere il pubblico. Blu profondo parte da un assunto balordo - squali modificati geneticamente per diventare più intelligenti - ma in seguito propone tutte le regole del genere con efficacia e una discreta dose di trovate frizzanti, come il celebre monologo di Samuel L. Jackson...NO SPOILER! Da rivisitare con mente aperta e una sana predisposizione all’intrattenimento ciarlatano. Il suo lo fa...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Open Water (2003)

Il piccolo ma efficacissimo film diretto da Chris Kentis è diventato fin da subito un cult-movie poiché gioca magistralmente con le proprie limitazioni. Lo sviluppo della tensione attraverso i tempi dell’attesa e soprattutto la minaccia del non visibile viene portato avanti dal cineasta con una lungimiranza degna dei migliori prodotti di genere a basso budget. Open Water non soltanto produce nello spettatore ansia fuori dal comune, ma lo affascina anche con una messa in scena minimalista eppure potentissima. Davvero un piccolo gioiello. Disponibile su Rakuten TV, TIMVision, Amazon Prime Video.

Paradise Beach - Dentro l’incubo (2016)

Paradise Beach - Dentro L'incubo: Il trailer italiano del film - HD

Jaume Collet-Serra si è rivelato negli anni uno dei registi di genere più intelligenti arrivati a Hollywood, e questo film lo dimostra in pieno: unità di luogo sfruttata a meraviglia, tensione sempre altissima e contenuta in una messa in scena curatissima in ogni particolare. La sfida tra la combattiva Blake Lively e l’enorme squalo bianco che vuole papparsela garantisce al pubblico un’ora e mezzo di cinema adrenalinico, sanguinolento, scoppiettante. Paradise Beach è il miglior film del sotto-genere dopo ovviamente Lo squalo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Shark - Il primo squalo (2018)

Shark - Il primo squalo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il pop-corn movie pacchiano dei nostri tempi, senza la minima ombra di dubbio. Shark ha però il merito di aver regalato a tutti i geek del genere quello che aspettavano da anni di vedere sul grande schermo: lo squalo preistorico grosso quanto un palazzo! Il film di Jon Turtletaub garantisce sequenze fracassone, roboanti, gioiose da gustare al fresco di un salotto con aria condizionata. Regala esattamente quel che promette, e Jason Statham che fa lo sbruffone dal cuore tenero è sempre una garanzia. Vedetelo, divertitevi e poi dimenticatelo: va consumato in questo modo...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Amazon Prime Video.

Se non vi sono bastati questi cinque titoli per aver paura di entrare in acqua la prossima volta che andrete in spiaggia, vi consigliamo allora di gustarvi anche Lo squalo 2 che a nostro avviso decisamente non sfigura, oppure il demenziale Sharknado e tutti gli altrettanto ridanciani sequel. Buona visione!