Attack The Block: John Boyega torna nel sequel della commedia fanta-horror

News Cinema

A dieci anni dall'uscita in sala della mitica commedia horror e di fantascienza di Joe Cornish Attack the Block, John Boyega annuncia il sequel, di cui sarà protagonista.

Prima che arrivasse la nuova trilogia di Star Wars, John Boyega non era certo la star che è diventato interpretando il personaggio di Finn. Il suo film d'esordio è la commedia horror e fantascientifica Attack the Block, debutto nella regia del comico radiotelevisivo inglese Joe Cornish e imperdibile gioiellino cinematografico. Ebbene, a dieci anni dalla sua uscita in sala giunge la notizia che ci sarà un sequel.

In Attack The Block 2, come ci piace chiamarlo al momento, John Boyega riprenderà il ruolo di Moses, uno dei cinque giovanissimi teppisti incappucciati che si trovano a far fronte a un'invasione aliena in quel di Londra. Alla regia ci sarà sempre Joe Cornish, che ha dichiarato: "Sono emozionato di annunciare ufficialmente il ritorno dell'universo di Attack the Block nel decimo anniversario dell'uscita del film. Non vedo l'ora di lavorare ancora con John Boyega, regalando al pubblico una porzione ancora più grande di azione aliena cittadina".

Leggi anche Attack the Block - la recensione della fanta-horror comedy di Joe Cornish

Attack The Block, che era un film low budget e alternava felicemente i toni, non è stato un successo al botteghino ma, come accade spesso, col tempo si è costruito una solida fama. Boyega è felicissimo di recitare nel sequel, di cui è anche produttore con la sua UpperRoom Productions. E infatti ha confessato a Variety: "Sono passati 10 anni da quando è uscito Attack the Block e da allora molte cose sono cambiate. Sono contento di poter veder tornare fra le strade di Londra questa storia così intensa. Moses è sempre rimasto uno dei miei personaggi preferiti e riportarlo in vita è per me un grandissimo onore". Poi l'attore ha espresso la sua gioia su Instagram, postando un manifesto del primo film e scrivendo: "Sì, Attack the Block 2 si farà! Sì, sarò interprete e produttore! Sì, sono felice da morire! Londra VS quelle cose".

Non si hanno notizie della trama di Attack The Block 2. Il progetto, comunque, è davvero agli inizi, quindi avremo modo e tempo di tornare sull'argomento.