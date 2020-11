Attacco al potere 4 è confermato: Gerard Butler torna a suonarle ai terroristi

News Cinema

La trilogia di Attacco al potere diventa una quadrilogia (ma nessuno dice che ci si fermerà qui) sempre con protagonista quel manzo di Gerard Butler.

L'action sopra le righe della cosiddetta saga "Has Fallen" piace, perché quel manzo tutto d'un pezzo che è Gerard Butler è perfetto nel ruolo dell'ex ranger dell'esercito diventato agente segreto che a colazione mangia terroristi inzuppati nel latte. Intitolata Attacco al potere in Italia, questa serie di film in cui Butler interpreta Mike Banning sono conosciuti come Olympus Has Fallen, London Has Fallen e Angel Has Fallen. Il nuovo capitolo avrà il titolo Night Has Fallen che da noi, presumibilmente, sarà Attacco al potere 4.

Non c'è uno straccio di trama ma non importa, perché i 520 milioni di dollari incassati complessivamente a livello mondiale dai tre film precedenti sono garazia di nuovi guadagni. E soprattutto ci si aspetta che Gerard Butler faccia quello che ha fatto finora, ossia accoppare pericolosi terroristi che gravitano sempre intorno alle alte cariche politiche dello stato. L'attore ha firmato e ora il progetto verrà presentato all'American Film Market in un'edizione esclusivamente online, in cui i compratori cercheranno di accaparrarsi i diritti del film per la distribuzione nei rispettivi paesi d'origine. Attacco al potere 4 (che uscirà nel 2022) sarà diretto da Ric Roman Waugh, regista di Attacco al potere 3, del recente Greenland e di Kandahar che è in fase di pre-produzione. In tutti questi titoli Butler occupa sempre il ruolo principale.