Attacco a Mumbai: il poster ufficiale italiano in anteprima

"Una vera storia di coraggio", recita il sottotitolo italiano di Attacco a Mumbai, il film diretto da Anthony Marras in uscita il 30 aprile prossimo.

Un sottotitolo che rende bene l'idea di quello che accade nel novembre del 2008 all'interno del Taj Mahal Palace Hotel di Mumbai. Dopo una serie di devastanti attentati in tutta la città indiana,, i terroristi presero in ostaggio oltre 500 persone all'interno del lussuoso albergo. Mentre il mondo assisteva impotente all'attacco,all'interno dell'albergo ci fu chi non si arrese al destino, anzi: Il rinomato chef dell'hotel e un umile cameriere rischiarono la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, e una giovane coppia giovane fece di tutto per il proprio bambino.

Ad interpretare sullo schermo questi coraggiosi personaggi, sono rispettivamente Anupam Kher, Dev Patel, Armie Hammer e Nazanin Boniadi. Tre di loro sono protagonisti del poster italiano del film, che vi mostriamo in anteprima esclusiva: