Atomica Bionda: il trailer italiano dell'action-thriller con Charlize Theron

Ve ne abbiamo dati ieri un assaggio con due teaser e alcune immagini e oggi vi possiamo mostrare il primo full trailer in italiano di Atomica Bionda, l'action- thriller diretto da David Leitch (co-regista insieme a Chad Stahelskid el primo John Wick e regista di Deadpool 2) con protagonista Charlize Theron. Il film, che vede tra i suoi altri interpreti James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones, è tratto dala graphic novel "The Coldest City" di Antony Johnston e Sam Hart:





Il film e segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l'Agente Lorraine Broughton, gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l'ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.