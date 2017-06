Atomica Bionda: Charlize Theron nel nuovissimo trailer in italiano

Mancano meno di due mesi all'arrivo nei cinema italiani di una scatenatissima Charlize Theron nei panni dell'Atomica Bionda. Il film, che David Leitch - già regista di John Wick e attualmente impegnato nelle riprese di Deadpool 2 - ha tratto dalla graphic Novel "The Coldest City" di Antony Johnston, sarà infatti nelle nostre sale dal 17 agosto prossimo.

Ad affiancare la bionda Charlize troveremo James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones e Eddie Marsan. Ecco intanto il nuovissimo trailer in italiano del film:





Atomica Bionda è un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l'Agente Lorraine Broughton (Charlize Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l'ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.