Atomica bionda 2 sarà un film Netflix

Sembra che il tanto atteso sequel dell'action movie interpretato nel 2017 da Charlize Theron sia finalmente in arrivo grazie alla società di Reed Hastings.

Di un sequel di Atomica bionda, l'action movie interpretato da Charlize Theron e diretto dal David Leitch del primo John Wick e di Hobbs & Shaw, si parla fin da quando il film fece il suo debutto nelle sale, tre anni fa. Ma, a dispetto del tempo trascorso, fino a questo momento non c'erano stati segnali concreti che facessero intuire un'imminente luce verde al progetto.

Secondo quanto pubblicato da sito statunitense Discussing Film, ora invece tutto è pronto affinché Atomica bionda 2 diventi una realtà, e lo è grazie all'interessamento di Netflix, che si sarebbe resa disponibile a distribuire il film sulla sua piattaforma streaming.

