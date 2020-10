Asterix & Obelix al servizio di sua maestà: il film da vedere e commentare insieme domenica 18 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Il quarto adattamento live-action degli irriducibili galli è Asterix & Obelix al servizio di sua maestà. L'appuntamento su SimulWatch è per domenica 18 ottobre alle 16.

La visione condivisa di domenica 18 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il quarto adattamento per lo schermo con attori in carne ed ossa delle avventure degli irriducibili galli. Asterix & Obelix al servizio di sua maestà si ispira precisamente agli albi Asterix e i Britanni e Asterix e i Normanni dei due compianti autori Goscinny e Uderzo che non finiremo mai di ringraziare per aver creato questi personaggi. Nel cast del film, uscito al cinema nel 2012, troviamo alcuni attori italiani: Luca Zingaretti, Neri Marcorè, Filippo Timi e Niccolò Senni che ricoprono tutti, ovviamente, ruoli "romani".

Nell'anno 50 a.C. Giulio Cesare (Fabrice Luchini) decide di ampliare il dominio dell'Impero Romano conquistando la Britannia. La vittoria dell'isola sembra quasi compiuta, se non fosse per un piccolo paese che non intende sottomettersi. Cordelia (Catherine Deneuve), la regina del villaggio sotto assedio, invia il fedele soldato Beltorax (Guillaume Gallienne) in Gallia, per chiedere a Panoramix della pozione magica, l'ultima speranza per contrastare l'esercito romano.

Arrivato a destinazione, l'ufficiale incontra Asterix (Edouard Baer) e Obelix (Gérard Depardieu), alle prese con Goudurix, il dispettoso nipote del capo Abraracourcix, il quale è appena arrivato da Lutezia e deve imparare a comportarsi da vero uomo. I tre vengono incaricati di riaccompagnare Beltorax e il barile di pozione magica in Britannia, ma durante il loro viaggio i Romani cercano più volte di fermarli e di prendere possesso del filtro magico. Dopo varie peripezie, gli eroi arrivano a casa della fidanzata di Beltorax, Ophelia, dove risiede anche la sua istitutrice, Miss Macintosh, di cui Obelix s'innamora perdutamente.



