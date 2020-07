Assediati in casa: il terrore giunge dove ci sentiamo più sicuri

News Cinema

Un filone fra i più amati e angosciosi del cinema thriller, quello dell’home invasion, come Assediati in casa in cui la minaccia arriva dall’esterno a turbare il luogo già intimo della vita di tutti: la casa.

Il luogo eletto in cui vivere in sicurezza: la casa, erede del terreno conquistato a ovest dei pionieri americani, in cui mettere un recinto e crescere la propria famiglia, difendendola a tutti i costi dalle invasioni e dagli attacchi dall’esterno. Assediati in casa, un thriller del 2016 di David Tennant, con Natasha Henstridge e Jason Patric, applica le regole del genere a una dinamica sociale tipica, su cui la società americana è nata: la difesa del territorio e dei propri cari.

Assediati in casa: l’invasione minaccia la famiglia in un thriller a tasso elevato d’ansia

Chloe vive con il figlio adottivo Jacob (William Dickinson), un ragazzo non semplice che sintetizza con poche parole il suo rapporto con la matrigna: ‘ti odio!’. Si trovano in una casa isolata su un’isola. Il marito è sempre in viaggio per lavoro, anche nel corso di una notte tempestosa in cui la donna si gode qualche bicchiere di vino con l’amica Alice, quando arriva una macchina scura che si ferma davanti a casa, che sembrerebbe occupata da stranieri in cerca di informazioni. Alice si avvicino ai neo arrivati, facendo alcuni metri allontanandosi dalla casa, quando viene uccisa da un uomo mascherato.

A quel punto Chloe (Natasha Henstridge) entra in modalità sopravvivenza, chiude sbarrando la porta di ingresso e il resto della casa, almeno ci prova, mentre chiama la polizia e la società che si occupa della sicurezza e del sistema d’allarme. Sembra, dunque, che le cose possano tornare presto alla normalità, ma i poliziotti non riescono a giungere nei pressi della casa, visto che l’unico ponte che la mette in comunicazione con le terraferma è stato danneggiato dai criminali, dagli invasori della quiete domestica di Chloe e del giovane William.

Il tutto permetterà agli invasori di minacciare la casa, di violare l’intimità dei due spaventati abitanti, in un thriller senza troppi fronzoli, che precipita lo spettatori subito nell’azione. L’unica speranza per Chloe è il volenteroso agente di sicurezza privata Mike (interpretato da Jason Patric), che aiuta a nascondersi la donna e il figlio attraverso le camere di sorveglianza. Arriveranno in tempo i soccorsi per cavarsela?

Assediati in casa: il trailer