Assassino sul Nilo e Free Guy rimandati… ma non a settembre

A malincuore la Disney decide di posticipare l'uscita del thriller Assassinio sul Nilo e della commedia Free Guy, previsti per il mese di dicembre del 2020.

Fino a non molto tempo fa ci aspettavamo che a distrarci da questo annus horribilis sarebbe stato l'arrivo in sala di Assassinio sul Nilo, l'adattamento del giallo di Agatha Christie in cui Kenneth Branagh torna a interpretare Hercule Poirot e si ritaglia nuovamente il ruolo di regista. Invece non sarà così. La Disney ha appena deciso di rimandare l'uscita del film, prevista in USA per il 18 dicembre. Allo stesso destino andrà incontro Free Guy, la commedia in cui Ryan Reynolds scopre di essere il personaggio di un videogame. Era stabilito che arrivasse nelle sale americane l'11 dicembre e al momento, proprio come Assassino sul Nilo, non ha una nuova data di uscita.

Questa notizia non ci meraviglia più di tanto, visto che al momento solo il 50% dei cinema è operativo negli Stati Uniti. Ci sono tuttavia ancora dei film che debutteranno nel 2020. Wonder Woman 1984, per esempio, è ancora previsto per il 25 dicembre, ma potrebbe naturalmente slittare. Restano confermati anche film più piccoli e non Disney. La slasher comedy Freaky dovrebbe uscire il 13 novembre, I Croods 2: Una nuova era il 25 novembre e la black comedy con Carey Mulligan Promising Young Girl il 25 dicembre.

Sia Free Guy che Assassinio sul Nilo sono film su cui punta non solo la Disney ma il pubblico internazionale, che si aspetta ottimo intrattenimento. L'hype per il secondo è ai massimi livelli, visto l'alto gradimento di Assassinio sull'Orient Express, che ha totalizzato un incasso di oltre 350 milioni di dollari. Questa volta accanto a Kenneth Branagh ci sono Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening e Russell Brand.