Assassinio sull'Orient Express: primo trailer italiano del nuovo adattamento firmato Kenneth Branagh

Pubblicato per la prima volta nel 1934, "Assassinio sull'Orient Express" è il nono dei tanti romanzi che vedono protagonista l'investigatore belgioso Hercule Poirot, ed è uno dei più noti tra i tanti gialli scritti dalla regina indiscussa del genere, la grande Agatha Christie.

(Leggi il nostro approfondimento sul rapporto tra Agatha Christie e il cinema)

A contribuire alla popolarità di questo romanzo, oltre alla sua trama, anche il celebre adattamento cinematografico diretto nel 1974 da Sidney Lumet, che mise assieme un cast che andava da Albert Finney a Ingrid Bergman passando per Anthony Perkins, Lauren Bacall, Jacqueline Bisset, Sean Connery e tanti altri ancora.

E ora, a portarlo di nuovo al cinema, ecco che ci ha pensato Kenneth Branagh: questo è il primo trailer (in italiano e in versione originale) del suo Assassinio sull'Orient Express.







Per non essere da meno rispetto a Lumet, Branagh ha radunato un gruppo di attori che comprende Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Daisy Ridley, Josh Gad, Judi Dench, Penélope Cruz e Michael Peña, ritagliando per sé il ruolo di Poirot, e aggiungendo quindi il suo nome alla lista di attori che hanno portato al cinema e in tv il personaggio, il più celebre dei quali è stato il compianto Peter Ustinov.

Al cinema li vedremo in azione dal 3 dicembre del 2017.