Assassinio sull'Orient Express è primo al boxoffice italiano del weekend

Assassinio sull'Orient Express, nuova versione del classico di Agatha Christie, debutta primo al boxoffice italiano del weekend, con 3.237.000 euro e media per sala di 5.400 per quasi 600 copie in circolazione. Il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh nei panni di Poirot è stato un successo da 55 milioni di dollari di costo e 210 d'incasso, sancendo l'inizio di una serie che proseguirà - come sappiamo - con Assassinio sul Nilo.

Nuova entrata in seconda posizione: è Smetto quando voglio - Ad honorem di Sydney Sibilia, terzo e conclusivo atto della trilogia. Parte con un 1.037.000 euro, con media di 2.500 per 408 copie.

Scende dal primo al terzo posto l'ensemble supereroistico targato DC/Warner, cioè Justice League, che questo weekend ha portato a casa 590.000 euro, raggiungendo il totale nostrano di 6.084.000.

Slitta dalla seconda alla quarta posizione Gli sdraiati con Claudio Bisio, adattamento dell'omonimo libro di Michele Serra: il confronto generazionale ha registrato 552.000 euro, per un risultato complessivo finora di 1.722.000.

New entry al quinto posto: è il cartoon a tema festività Gli eroi del Natale, dedicato agli animali del presepe. Ai nastri di partenza 525.000 euro.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo