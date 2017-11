Assassinio sull'Orient Express: anticipata di una settimana l'uscita italiana del film

Assassinio sull'Orient Express, l'atteso nuovo adattamento cinematografico di uno dei più celebri romanzi di Agatha Christie, uscirà nei cinema italiani con una settimana in anticipo rispetto al previsto. Il film diretto da Keneth Branagh, che lo vede anche tra gli interpreti nel ruolo di Hercule Poirot, sarà nelle nostre sale a partire da giovedì 30 novembre, distribuito da 20th Century Fox.

Il film arriverà in anteprima, il 29 novembre, al Cinema Arcadia di Melzo (Milano), unico cinema italiano che avrà in programmazione la copia in 70mm.





Oltre a Baranagh, Assassinio sull'Orient Express versione 2017 vede nel suo eccezionale cast Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penelope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, Sergei Polunin e Daisy Ridley.