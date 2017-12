Assassinio sull'Orient Express ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Il ritorno di Poirot in Assassinio sull'Orient Express si riconferma un affare anche in Italia: il film di Kenneth Branagh è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, con altri 3.575.000 euro incassati e un totale finora di 7.685.000, con media ancora di 5.100 euro per 700 copie. In tutto il mondo il lungometraggio è arrivato a 274 milioni di dollari (su 55 di costo).

Potente ascesa, dal quinto al secondo posto, per il cartoon Gli eroi del Natale, dedicato agli animali del presepe: sarà a causa del periodo propizio, sarà per via di un effettivo apprezzamento, porta a casa altri 765.000 euro e tocca il 1.376.000.

Slitta dalla seconda alla terza posizione il terzo e ultimo atto della saga di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio - Ad Honorem: questa settimana parliamo di 750.000 euro, per un responso globale finora di 2.026.000.

Nuova entrata al quarto posto: si tratta di Il premio di e con Alessandro Gassman, interpretato anche da Gigi Proietti. Il viaggio verso Stoccolma comincia con 686.000 euro (723.000 contando anche l'8 dicembre).

New entry pure in quinta posizione, si tratta del satirico beffardo Suburbicon di George Clooney, con protagonista Matt Damon: nel weekend incassa 488.000 euro (517.000, tenendo in conto anche l'8 dicembre).



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo