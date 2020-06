Assassinio sul Nilo sarà cupo e inquietante, secondo Kenneth Branagh

News Cinema

Branagh parla in un podcast del suo nuovo adattamento di Assassinio sul Nilo da Agatha Christie. E preannuncia una visione che ci metterà a disagio.

Dopo l'enorme successo di Assassinio sull'Orient Express (che ha incassato nel mondo 353 milioni di dollari), tutti aspettano di nuovo Kenneth Branagh nelle vesti (e coi baffoni impomatati) dell'ispettore Poirot in Assassinio sul Nilo, nuovo adattamento del murder mystery di Agatha Christie "Poirot sul Nilo". Se ci chiedevamo in cosa differirà la sua versione da quella di John Guillermin del 1978 col Poirot di Peter Ustinov, adesso lo sappiamo, perché Branagh ne ha parlato durante un episodio del podcast The Fourth Wall, di cui vi riportiamo un estratto.

Agatha Christie credeva davvero in quello che scriveva,” ha detto Branagh. “Credo che avesse origine dalle sue esperienze personali in fatto di relazioni sentimentali abrasive. Nell'introduzione all'edizione tascabile, lei scrive che crede che nel libro ci sia qualcosa della vita, ed è proprio così. Credo che sia una cosa universale, riconoscibile da chiunque sia stato pericolosamente innamorato, o, come dice Poirot nel libro, che in ogni relazione c'è sempre uno dei due che ama troppo, che è una cosa che può ferire in modo terribile. L'amore, come dice lui, non è sicuro, e certo non lo è in questa versione. Michael Green ha approfondito molto il rapporto col personaggio di Poirot. Partendo dal trattamento personale di Agatha Christie, ha approfondito in modo molto forte i sentimenti di Poirot in relazione alla storia e il potere e la sensualitò della lussuria e dell'amore che la percorrono. È un film estremamente cupo e molto inquietante. È molto soddisfacente dal punto di vista del viaggio, perché ci porta in molti luoghi famosi ed eccitanti, ma crea anche un senso di disagio in un modo che il pubblico comprenderà, perché ha a che fare con l'amore, il possesso, la lussuria e la gelosia, importanti emozioni primarie che si intromettono tra le persone.

Ci sembra una visione adulta e interessante questa del coinvolgimento emotivo diretto di Poirot, che darà senz'altro modo a Branagh di brillare anche come interprete, assieme a Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders e Russell Brand, tutti in crociera sul Nilo. L'uscita internazionale di Assassinio sul Nilo per il momento è ancora fissata al 9 ottobre e da noi al 26 novembre, sperando che non ci siano spostamenti. Nell'attesa, possiamo rivedere il trailer di Assassinio sull'Orient Express per rientrare nelle atmosfere di Agatha Christie.