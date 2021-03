Assassinio sul Nilo: le scene di Armie Hammer verranno rigirate con un altro attore?

News Cinema

All'indomani dello scoppio della bufera che ha investito Armie Hammer, in molti si chiedono che fine farà Assassinio sul Nilo e soprattutto se l'attore sarà sostituito e il film rimontato. Una fonte interna alla Disney ha la riposta.

Se anche oggi parliamo di Armie Hammer è perché l'attore è uno dei protagonisti di Assassinio sul Nilo, l'atteso film di Kenneth Branagh. Ebbene, dopo l’accusa di stupro piovutagli addosso circa due settimane fa (da parte di una ragazza conosciuta dall'attore su Facebook che nel 2016 aveva vent’anni), in molti si sono chiesti che ne sarebbe stato della nuova avventura con protagonista Hercule Poirot. La risposta arriva da fonti interne alla Disney, che la settimana scorsa aveva annunciato un ulteriore slittamento dell’uscita del film all'11 febbraio del 2022. Un giornalista di Variety sostiene che dietro a questa decisione ci sia proprio l'affaire Hammer e la necessità da parte dello studio di temporeggiare in vista di sviluppi futuri.

Nello stesso articolo si afferma che "una fonte vicina a un primo montato di Assassinio sul Nilo" afferma che la parte di Armie Hammer è talmente significativa che lo rende quasi il protagonista del film e che quindi la Disney non ha intenzione di rigirare le scene di Hammer affidando il ruolo a un altro attore. Insomma, Assassinio sul Nilo, almeno per ora, non subirà lo stesso destino di Tutti i soldi del mondo, nel quale Kevin Spacey è stato sostituito in extremis da Christopher Plummer, costringendo Ridley Scott a rimontare parzialmente il film.

La fonte sostiene anche che rigirare le scene con Hammer costerebbe una fortuna, inoltre bisognerebbe far tornare sul set gli attori che nel thriller interagiscono con lui. Infine, visti i tempi di Covid-19, sarebbe un rischio troppo grande, oltre che esoso. Armie Hammer nega le malefatte di cui è stato accusato, ma sappiamo che Hollywood difficilmente perdona e che non dimentica gli scandali.

Tornando ad Assassinio sul Nilo, è certamente uno dei titoli futuri più attesi, considerato il successo di Assassinio sull'Orient Express e soprattutto il cast all star, formato, oltre che dallo stesso Kenneth Branagh, da Gal Gadot e Annette Bening, per fare soltanto alcuni nomi. La nostra paura circa il suo destino è quella che non arrivi mai al cinema e che esca direttamente su una piattaforma streaming, se non in home video.