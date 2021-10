Assassinio sul Nilo: Kenneth Branagh parla dell'uscita nell'anno del mai

News Cinema

Mentre raccoglie consensi con il suo Belfast, Kenneth Branagh si preoccupa per Assassinio sul Nilo, che, dopo lo scandalo che ha investito Armie Hammer, è andato incontro a diverse traversie. Il film dal romanzo di Agatha Christie uscirà per davvero?

Se Kenneth Branagh può felicemente festeggiare il successo che ha avuto presso la critica il suo Belfast, che alcuni di noi hanno visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il regista non può dire di aver avuto grande fortuna nell'ultimo periodo. Due dei suoi film sono infatti andati incontro a un infausto destino, a cominciare da Artemis Fowl, che ha debuttato direttamente in streaming senza passare per la sala cinematografica. La colpa, lo sappiamo è della pandemia. Diverso è il discorso per Assassinio sul Nilo.

Assassinio sul Nilo, che è l'adattamento dell'omonimo e celeberrimo giallo di Agatha Christie, sarebbe dovuto uscire a dicembre. Ma la Disney ha posticipato l'arrivo in sala a febbraio, e in Italia lo aspettiamo per il 10. Ma… siamo davvero certi che invaderà presto i nostri cinema? Se ben ricordate, lo scandalo che ha coinvolto Armie Hammer, accusato di stupro, ha messo in forse il film, che sperava di uguagliare il risultato al botteghino di Assassinio sull'Orient Express, sempre diretto da Branagh. Il quale Branagh, in un’intervista a Variety, ha parlato del futuro del thriller e dell'affaire Hammer. L'attore e regista ha dichiarato:

Ciò che è accaduto è una faccenda personale e privata di cui sono all'oscuro e che sta attraversando una fase che deve essere rispettata. Si tratta di questioni molto serie che vengono affrontate con serietà.

Kenneth Branagh, insomma, è perfettamente consapevole della gravità della situazione, e c'è da chiedersi come andrà il tour promozionale del film, nel quale le scene di Armie Hammer non sono state rigirate da nessun sostituto. Sempre a Variety, Branagh ha voluto dire che Assassinio sul Nilo è un ottimo prodotto e che è il frutto di un lavoro collettivo:

E’ un film di grande intrattenimento a cui hanno lavorato molte persone. Tanti fan di Agatha Christie vogliono vederlo. Tanti fan di Hercule Poirot vogliono vederlo. Spero che un giorno possa vedere la luce del sole.

Gli altri interpreti di Assassinio sul Nilo sono Gal Gadot, Rose Leslie, Annette Bening e, nei panni dell’investigatore belga e baffuto Hercule Poirot, lo stesso Branagh. Tornando a Belfast, uscirà nel 2022.