Assassinio sul Nilo: il primo trailer italiano del film di Kenneth Branagh tratto da Agatha Christie

Dopo il grande successo di Assassinio sull'Orient Express, l'attore e regista inglese Kenneth Branagh porta di nuovo al cinema uno dei leggendari gialli di Agatha Christie, tornando a vestire i panni dell'infallibile investigatore Hercule Poirot. Lo fa in Assassinio sul Nilo, di cui vi mostriamo il primo trailer ufficiale.

Un film che vedremo in Italia dal 26 novembre 2020 e che conta nuovamente su un cast all star composto da Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Jennifer Saunders e Russell Brand.

Assassinio sul Nilo: ecco il primo trailer del film di Kenneth Branagh, nella versione italiana e in quella originale

Assassinio sul Nilo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Assassinio sul Nilo: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale e il primo poster italiano di Assassinio sul Nilo

Assassinio sul Nilo è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo. La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientato in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa storia di passione sfrenata e gelosia presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori vestiti in modo impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.