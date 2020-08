Assassinio sul Nilo: il primo trailer del film di Kenneth Branagh tratto da Agatha Christie

News Cinema

Dopo il grande successo di Assassinio sull'Orient Express, l'attore e regista inglese Kenneth Branagh porta di nuovo al cinema uno dei leggendari gialli di Agatha Christie, tornando a vestire i panni dell'infallibile investigatore Hercule Poirot. Lo fa in Assassinio sul Nilo, di cui vi mostriamo il primo trailer ufficiale.

Un film che vedremo in Italia dal 26 novembre 2020 e che conta nuovamente su un cast all star composto da Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Jennifer Saunders e Russell Brand.

Assassinio sul Nilo: il primo trailer del film di Kenneth Bragagh